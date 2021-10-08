У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 30 серія від 08.10.2021 за порадою до бабусі звернувся Костянтин. Чоловік працював айтівцем у престижній компанії та встиг заробити на власну квартиру, однак в особистому житті він не міг похизуватися особливим успіхом.

Знайомство з черговою дівчиною було для нього справжнім катуванням, адже, побачивши її, він не міг вимовити ні слова. У 30 серії серіалу Сліпа чоловік настільки зневірився, що повірив у слова матері про його порчу та вирішив розвіяти свої сумніви, звернувшись до ясновидиці. На щастя для Костянтина бабуся повідомила: на ньому немає печатки самотності, а його доля перебуває поруч.

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