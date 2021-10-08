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Video: Сліпа 4 сезон 29 серія від 08.10.2021

Серіал Сліпа 4 сезон - 29 серія від 08.10.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 4 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серия 29 | 08.10.2021 | Сезон 4

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 29 серія від 08.10.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, яка необачність коштувала Василю його сімейного щастя.

Чоловік мав міцну родину та був цілком задоволеним своїм життям. Дрібні сварки з коханою через побут стали буденною справою, яка не впливала на стосунки подружжя. Однак у 29 серії серіалу Сліпа 2021 несподівано для себе Василь відчув силу почуттів з минулого до свого першого кохання. Згадка про однокласницю Риту пробудила в ньому пристрасть та інтерес, однак його розривали почуття до законної дружини, яку він продовжував кохати.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 29 серія від 08.10.2021 і дізнайтеся:

   – Чим була спричинена несподівана поява колишніх почуттів?

   – Яка погана звичка Василя стала причиною постійних сварок з дружиною?

   – Яка доля чекала на його шлюб?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 28 серія від 08.10.2021

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