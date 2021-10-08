Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 29 серія від 08.10.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, яка необачність коштувала Василю його сімейного щастя.

Чоловік мав міцну родину та був цілком задоволеним своїм життям. Дрібні сварки з коханою через побут стали буденною справою, яка не впливала на стосунки подружжя. Однак у 29 серії серіалу Сліпа 2021 несподівано для себе Василь відчув силу почуттів з минулого до свого першого кохання. Згадка про однокласницю Риту пробудила в ньому пристрасть та інтерес, однак його розривали почуття до законної дружини, яку він продовжував кохати.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 29 серія від 08.10.2021 і дізнайтеся:

– Чим була спричинена несподівана поява колишніх почуттів?

– Яка погана звичка Василя стала причиною постійних сварок з дружиною?

– Яка доля чекала на його шлюб?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 28 серія від 08.10.2021