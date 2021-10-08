Засумували за загадковими історіями та корисними життєвими порадами бабусі Люби? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 28 серія від 08.10.2021 на сайті СТБ і насолоджуйтеся переглядом!

Двом рідним сестрам, Ользі й Вірі, довелося рано подорослішати, адже в молодому віці дівчата стали круглими сиротами. Нещодавно суцільні чорні смуги нарешті змінилися білими, і в їхній невеликій родині настало свято. У 28 серії серіалу Сліпа коханий зробив Ользі пропозицію, і через місяць пара мала відіграти розкішне весілля. Однак всю ідилію перекреслила раптова хвороба майбутньої нареченої, яку не міг діагностувати жоден медик.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 28 серія від 08.10.2021 і дізнайтеся:

– Що бабуся Люба порадила Вірі?

– Яка людина бажала Ользі смерті?

– Чи вдалося люблячій сестрі вберегти свою єдину рідну кров від страшної хвороби?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 27 серія від 01.10.2021