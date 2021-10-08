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Video: Слепая 4 сезон 28 серия от 08.10.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 28 серия от 08.10.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 28 | 08.10.2021 | Сезон 4

Соскучились по загадочным историям и полезным жизненным советам бабушки Любы? Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 28 серия от 08.10.2021 на сайте СТБ и наслаждайтесь просмотром!

Двум родным сестрам, Ольге и Вере, пришлось рано повзрослеть, ведь в молодом возрасте девушки стали круглыми сиротами. Недавно сплошные черные полосы наконец изменились белыми, и в их небольшой семье наступил праздник. В 28 серии сериала Слепая любимый сделал Ольге предложение, и через месяц пара должна была сыграть роскошную свадьбу. Однако всю идиллию перечеркнула внезапная болезнь будущей невесты, которую не мог диагностировать ни один медик.

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 28 серия от 08.10.2021 и узнайте:

    — Что бабушка Люба посоветовала Вере?

    — Кто желал Ольге смерти?

    — Удалось ли любящей сестре уберечь свою единственную родную кровь от страшной болезни?

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