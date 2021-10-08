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Двум родным сестрам, Ольге и Вере, пришлось рано повзрослеть, ведь в молодом возрасте девушки стали круглыми сиротами. Недавно сплошные черные полосы наконец изменились белыми, и в их небольшой семье наступил праздник. В 28 серии сериала Слепая любимый сделал Ольге предложение, и через месяц пара должна была сыграть роскошную свадьбу. Однако всю идиллию перечеркнула внезапная болезнь будущей невесты, которую не мог диагностировать ни один медик.

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— Что бабушка Люба посоветовала Вере?

— Кто желал Ольге смерти?

— Удалось ли любящей сестре уберечь свою единственную родную кровь от страшной болезни?

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