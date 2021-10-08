Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 29 серия от 08.10.2021 на сайте СТБ – узнайте, какая оплошность стоила Василию его семейного счастья.

Мужчина имел крепкую семью и был вполне доволен своей жизнью. Мелкие ссоры с любимой из-за быта стали обычным делом, которое не влияло на отношения супругов. Однако в 29 серии сериала Слепая 2021 неожиданно для себя Василий почувствовал силу чувств из прошлого к своей первой любви. Воспоминание об однокласснице Рите пробудило в нем страсть и интерес, однако его разрывали чувства к законной жене, которую он продолжал любить.

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— Чем было вызвано неожиданное появление прежних чувств?

— Какая плохая привычка Василия стала причиной постоянных ссор с женой?

— Какая судьба ожидала его брак?

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