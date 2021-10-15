В мистическом сериале Слепая 4 сезон 32 серия от 15.10.2021 жизнь Антона окутал тройной туман обмана, который мужчина бессознательно призвал в свою жизнь! Как такое могло случиться? И удалось ли ясновидящей найти корень этой проблемы и освободить жизнь Антона от обмана? Узнайте все ответы в 32 серии сериала Слепая на сайте СТБ!

Мужчина прожил семь лет в счастливом браке с любимой женой, но недавно он поддался страсти и завел любовницу. Сомнения начали грызть Антона изнутри, поэтому он срочно захотел услышать совет мудрого человека. Им стала бабушка Люба, которая порекомендовала закончить отношения на стороне, которые сулили исключительно неприятности. Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 32 серия от 15.10.2021 и узнайте, удалось ли герою отказаться от страсти и женщины, которая пленила его сердце.

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