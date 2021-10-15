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В последнее время мужчина был сам не свой: ежедневно его мучили приступы удушья. Каждый такой случай был для мужчины последним, ведь в такие моменты вся жизнь пробегала перед его глазами, а ощущение конца было слишком реальным. Озадаченный и напуганный герой сериала Слепая 2021 решил обратиться за помощью к провидице бабе Любе, чтобы узнать причину его ужасных приступов.

Женщина сообщила, что человеком, который душил Артема, оказался он сам! Двойная жизнь с любовницей и женой сжимала его как тиски и с каждым днем ​​отнимала его жизненные силы. Решить эту проблему мог только выбор между двумя чувствами…

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