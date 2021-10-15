Настоящим потрясением для Ирины в мистическом сериале Слепая 4 сезон 34 серия от 15.10.2021 стало внезапное видение, в котором ее взрослая дочь превратилась в маленькую девочку.

Связь матери с Надей всегда была очень тесной: отец покинул их, когда девочка была еще совсем маленькой. Вскоре она повзрослела, закончила институт и вышла замуж. Но появление нового мужчины в их семье не знаменовало ничего хорошего: героиня сериала Слепая 2021 сразу же не взлюбила избранника своей дочери и считала его полным неудачником.

Видение напугало обеспокоенную мать и, по ее мнению, должно было предупредить об опасности. Опровергнуть или подтвердить ее предположение могла только бабушка Люба. Ясновидящая обрадовала Ирину, сообщив: ее дочь в безопасности, однако ей необходимо забыть о маниакальной заботе о Надежде, которая уже давно выросла.

Прислушалась ли Ирина к совету бабушки? И удалось ли ей избавиться от чувства собственной важности ради счастья дочери? Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 34 серия от 15.10.2021 на сайте СТБ и узнайте.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 33 серия от 15.10.2021