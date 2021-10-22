Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 38 серія від 22.10.2021 на сайті СТБ, аби стати свідком нової захопливої історії.

Цього разу слушної поради бабусі потребувала Анастасія. У її житті складалося все в найкращий спосіб: згодом вона мала стати дружиною свого коханого Іллі. Але останнім часом їй почала ввижатися матір тоді, коли її не було поруч. Це налякало дівчину, і тому вона потребувала термінового пояснення цих дивних видінь.

У 38 серії серіалу Сліпа ясновидиця пояснила, що так на Анастасію впливає річ матері, яку вона носить не знімаючи. Саме вона створила між донькою і матір’ю зв’язок, який пригнічує волю першої. Тому дівчина бачить світ очима найріднішої людини та живе виключно її бажаннями.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 38 серія від 22.10.2021 і дізнайтеся:

Яка річ зробила Анастасію полоненою чужих бажань?

Невже матір провернула цю справу навмисно?

Хто виявився союзником жінки?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 37 серія від 22.10.2021