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Video: Сліпа 4 сезон 38 серія від 22.10.2021

Серіал Сліпа 4 сезон - 38 серія від 22.10.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 4 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серия 38 | 22.10.2021 | Сезон 4

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 38 серія від 22.10.2021 на сайті СТБ, аби стати свідком нової захопливої історії.

Цього разу слушної поради бабусі потребувала Анастасія. У її житті складалося все в найкращий спосіб: згодом вона мала стати дружиною свого коханого Іллі. Але останнім часом їй почала ввижатися матір тоді, коли її не було поруч. Це налякало дівчину, і тому вона потребувала термінового пояснення цих дивних видінь.

У 38 серії серіалу Сліпа ясновидиця пояснила, що так на Анастасію впливає річ матері, яку вона носить не знімаючи. Саме вона створила між донькою і матір’ю зв’язок, який пригнічує волю першої. Тому дівчина бачить світ очима найріднішої людини та живе виключно її бажаннями.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 38 серія від 22.10.2021 і дізнайтеся:

  • Яка річ зробила Анастасію полоненою чужих бажань?

  • Невже матір провернула цю справу навмисно?

  • Хто виявився союзником жінки?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 37 серія від 22.10.2021

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