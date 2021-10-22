У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 39 серія від 22.10.2021 на життєвому роздоріжжі опинилася Тетяна. Жінка виховувала свого сина без чоловіка, але завжди намагалася дати своїй дитині лише найкраще. Турбота, матеріальні витрати та безсонні ночі виснажували жінку, однак і давали надію на те, що Ігор виросте успішною людиною.

Але в серіалі Сліпа 2021 на чоловіка чекало не дуже перспективне майбутнє: йому не щастило на роботі. Тетяна жаліла свого сина й тягнула на своїх тендітних плечах побут і матеріальне благополуччя Ігоря та його родини. Такий розпорядок життя неабияк втомлював пенсіонерку, але вона не мала іншого вибору. Однак все змінило моторошне видіння, яке налякало Тетяну та змусило її звернутися до ясновидиці.

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