Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Сліпа 4 сезон 39 серія від 22.10.2021

Серіал Сліпа 4 сезон - 39 серія від 22.10.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 4 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серия 39 | 22.10.2021 | Сезон 4

У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 39 серія від 22.10.2021 на життєвому роздоріжжі опинилася Тетяна. Жінка виховувала свого сина без чоловіка, але завжди намагалася дати своїй дитині лише найкраще. Турбота, матеріальні витрати та безсонні ночі виснажували жінку, однак і давали надію на те, що Ігор виросте успішною людиною.

Але в серіалі Сліпа 2021 на чоловіка чекало не дуже перспективне майбутнє: йому не щастило на роботі. Тетяна жаліла свого сина й тягнула на своїх тендітних плечах побут і матеріальне благополуччя Ігоря та його родини. Такий розпорядок життя неабияк втомлював пенсіонерку, але вона не мала іншого вибору. Однак все змінило моторошне видіння, яке налякало Тетяну та змусило її звернутися до ясновидиці.

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 39 серія від 22.10.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, що побачила жінка та про що її попереджав цей дивний знак.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 38 серія від 22.10.2021

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send