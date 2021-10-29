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Останнім часом Єлизавета просто оселилася в будинку своєї рідної сестри та її чоловіка, адже кожного дня доглядала їхнього новонародженого сина Ромчика. З народження хлопчик був спокійним, але згодом почав постійно плакати й не міг спокійно спати. У 40 серії серіалу Сліпа 2021 турботлива тітка вирішила звернутися до ясновидиці, аби дізнатися про причину постійних істерик дитини.

Бабуся Люба розвіяла всі сумніви Єлизавети, сказавши, що хлопчику нічого не загрожує. Але дівчину неабияк насторожила заувага бабусі про те, що так дитина реагує на брехню, яка почала переслідувати їхню родину.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 40 серія від 29.10.2021 – дізнайтеся, яка брехня так впливала на малюка та хто з членів родини так ретельно приховував свою таємницю.

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