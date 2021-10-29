У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 41 серія від 29.10.2021 зі своїми життєвими негараздами до бабусі звернулася Тетяна. Дівчина вже декілька місяців поспіль жила зі своєю рідною сестрою Юлією у квартирі, яку їм залишили батьки. Не дивлячись на те, що сестри різнилися характерами й поглядами на життя, їм вдавалося вести побут і співіснувати під одним дахом.

Але в 41 серії серіалу Сліпа Тетяна помітила, що з нею почали відбуватися дивні речі. У дзеркалі замість власного відображення, вона бачила сестру! Такі видіння налякали дівчину, тому вона поспішила до ясновидиці. Бабуся Люба повідомила, що так на дівчину діє її звичка ділитися із сестрою особистими речами, яка забирає щастя з її життя!

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– Яка річ стала причиною нещасть Тетяни?

– Чому, намагаючись перевершити Юлю, героїня потрапила в пастку?

– Який підступний намір рідної сестри чекав на неї?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 40 серія від 29.10.2021