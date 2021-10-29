Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 42 серія від 29.10.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, як хибне щастя може змусити людину втратити свою справжню долю.

Василь нещодавно переїхав із села до міста. Чоловіку неабияк пощастило, адже у великому мегаполісі він не відчував себе самотньо, зустрівши привабливу дівчину Анжелу. Новоспеченому міському жителю хотілося серйозних стосунків, але його кохана не поспішала знайомити його з батьками.

У 42 серії серіалу Сліпа Василь вирішив звернутися до ясновидиці, аби дізнатися, чи не ризикує він втратити дівчину. Бабусі вдалося побачити, що його цікавили не так почуття, як статки заможної Анжели, тому й порадила дати дівчині спокій. Але й попередила, що його справжня доля чекає на нього в рідному краю.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 42 серія від 29.10.2021 і дізнайтеся, що обрав Василь: щастя чи гроші.

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