У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 43 серія від 29.10.2021 життя Сергія перетворилося на суцільний нічний жах. Де б він не був, його постійно переслідували павуки та їхнє павутиння, від якого чоловіку доводилося звільнятися кожної ночі.

Нещодавно він переїхав до столиці в заміський будинок свого рідного дядька Петра, який тяжко хворів і не мав родичів, які б могли про нього подбати. У 43 серії серіалу Сліпа Сергій прокинувся від чергового жаху й знову виявився обплутаним у павутиння. За порадою матері він вирішив звернутися до ясновидиці.

Бабуся Люба відповіла, що павуки – символ великого обману, який завис над людиною. Імовірно, хтось затіяв змову проти чоловіка заради своїх корисливих намірів. Але хто міг так підступно вчинити із Сергієм? І невже цій людині чоловік довіряв найбільше?

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