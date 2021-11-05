Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 44 серія від 05.11.2021 на сайті СТБ. Пройшло три місяці, як Лілія почала зустрічатися з Олегом. Нові стосунки допомагали дівчині загоювати рану після втрати батька, але матір не схвалювала вибір обранця єдиної та улюбленої доньки.

Лілія намагалася закривати очі на невдоволення матері, адже щиро кохала свого хлопця та не хотіла псувати стосунки з найріднішою людиною. Але під час останньої сварки з матір’ю у 44 серії серіалу Сліпа 2021 їй на телефон надійшов дзвінок від покійного батька! Аби заспокоїти себе та знайти бодай якесь пояснення цього дивного видіння, дівчина вирішила поїхати до бабусі Люби.

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 44 серія від 05.11.2021 – дізнайтеся:

— Невже дух батька хотів застерегти родину від біди?

— Невже бабуся підтримала позицію матері щодо обранця Лілії?

— Яке майбутнє чекало на її особисте життя?

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