У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 45 серія від 05.11.2021 за порадою до бабусі звернулася Олена. Жінку цілком задовольняло її життя: вона мала бізнес, власну квартиру та виховувала доньку Сашу, яка навчалася в одному з найкращих університетів країни.

Але останнім часом над життям героїні нависли чорні хмари, а її почали переслідувати моторошні видіння. У 45 серії серіалу Сліпа 2021 ясновидиця пояснила, що причиною появи несподіваної чорної смуги у житті Олени стало помста людини, яку жінка свого часу дуже образила.

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— Чи вдалося Олені знайти людину, яка бажала їй зла?

— Через що вона згорала з сорому?

— Чому її стосунки з донькою опинилися під серйозною загрозою?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 44 серія від 05.11.2021