В мистическом сериале Слепая 4 сезон 47 серия от 05.11.2021 с переездом будущей невестки жизнь Мирославы пошла кувырком. Каждый день в ее с мужем доме не утихали ссоры будущих молодоженов. Мать постоянно хотела вмешаться в эмоциональные разборки пары, но ее останавливал муж, уверяющий: влюбленные сами справятся со своими чувствами.

Однажды сын и его будущая жена настолько громко ссорились, что от нависшего над их домом напряжения треснул цветочный горшок. Мирослава восприняла это как плохой знак и в 47 серии сериала Слепа 2021 обратилась к бабушке Любе.

Ясновидящая заверила, что матери необходимо оставить пару в покое и не вмешиваться в их личную жизнь, иначе выплывет страшная правда. Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 47 серия от 05.11.2021 на сайте СТБ и узнайте, что имела в виду бабушка.

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