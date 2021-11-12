У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 49 серія від 12.11.2021 по допомогу до бабусі звернулася Аліса, яка перебувала в тотальному відчаї через раптове зникнення сина. Чотирнадцятирічний Єгор не брав слухавку та не виходив на зв’язок, а моторошне видіння занепокоєної матері, у якому хлопчик зник на всіх домашніх світлинах, позбавило її найменшого спокою.

Ясновидиця повідомила, що із Єгором усе добре, тому матері нема про що хвилюватися. Однак у серіалі Сліпа 2021 бабуся Люба попередила Алісу, що причиною зникнення її сина стала брехня, яка нависла над їхньою родиною. Знахарка дала жінці невеличкий мішечок із цукром, аби вона напоїла солодким чаєм чоловіка та сина. Саме так невдовзі назовні мала спливти назовні правда, яку хтось ретельно приховував від Аліси.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 49 серія від 12.11.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, що вдалося з’ясувати героїні та як це вплинуло на її життя.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 48 серія від 12.11.2021