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Ольга та Віктор уже тривалий час перебували в статусі пари, тому захотіли вивести свої стосунки на новий рівень, одружившись. Усе складалося добре, але раптово справи на роботі в майбутнього нареченого різко погіршилися і на додачу він був винен захмарну суму впливовій людині. У 50 серії серіалу Сліпа, прогулюючись парком увечері, пара натрапила на кривдників, які почали погрожувати Віктору розправою через невиплачений борг.

Ольга намагалася дізнатися, кому та скільки винен її коханий, однак той не поспішав зізнаватися. Тому не довго думаючи, дівчина звернулася по допомогу до бабусі Люби. Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 50 серія від 12.11.2021 – дізнайтеся, у яку халепу вскочив Віктор і що порадила ясновидиця майбутній нареченій у цій скрутній ситуації.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 49 серія від 12.11.2021