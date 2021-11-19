У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 53 серія від 19.11.2021 зі своїми переживаннями та проблемами до бабусі Люби звернувся Денис. Нещодавно він переїхав до великого міста з маленького села в надії побудувати світле майбутнє. Старший брат допоміг йому з роботою і запросив пожити у їхній з майбутньою нареченою квартирі.

Але побачивши Марію вперше, Денис закохався та не переставав думати про дівчину ні на мить. У 53 серії серіалу Сліпа 2021 на весіллі йому привиділося, що замість брата під вінцем з нареченою стояв він. Вирішивши, що цим забороненим почуттям має настати кінець, він звернувся по допомогу до бабусі Люби.

Чоловік сподівався, що ясновидиця допоможе йому позбутися нерозділеного кохання, але вона попередила, що Марія перебуває у небезпеці та їй загрожує біда, вберегти від якої її може тільки він…

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 53 серія від 19.11.2021 і дізнайтеся, про яку біду йшла мова та чому в цій ситуації все залежало від Дениса.

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