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Video: Слепая 4 сезон 55 серия от 19.11.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 55 серия от 19.11.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 55 | 19.11.2021 | Сезон 4

В мистическом сериале Слепая 4 сезон 55 серия от 19.11.2021 на прием к бабушке Любе попала Ольга, которая была беременна и наслаждалась ролью будущей мамы. Вдруг ее счастье внезапно сменилось страхом и тревогой, которые с собой принесли жуткие видения: в них у будущей роженицы каждый раз случался выкидыш.

В 55 серии сериала Слепая 2021 напуганная Ольга окончательно потеряла покой и поэтому обратилась за помощью к ясновидящей, которая могла бы объяснить причину таких видений. Бабушка Люба подтвердила опасения девушки и сообщила, что на пороге квартиры их с женихом подстерегает несчастье из-за чужой вещи, которая видела много несчастий и слез. Она попросила Ольгу найти ее как можно скорее, чтобы прогнать вестников потустороннего мира из ее жизни.

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 55 серия от 19.11.2021 на сайте СТБ и узнайте, удалось ли Ольге найти причину собственных бед и наконец избавиться от них.

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