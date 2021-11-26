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Video: Слепая 4 сезон 56 серия от 26.11.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 56 серия от 26.11.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 56 | 26.11.2021 | Сезон 4

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 56 серия от 26.11.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать, почему по древним верованиям нельзя хранить мелкие монеты где угодно в доме. Как это может угрожать жизни? Ответы – вскоре.

Недавно Светлана получила драгоценный подарок судьбы – шанс на вторую любовь. Поклонник Александр сделал ей предложение, и влюбленные стали жить вместе. Однако идиллию в 56 серии сериала Слепая 2021 разрушало недовольство этим известием двадцатипятилетнего сына будущей невесты. Парень не хотел принимать избранника матери, потому конфликты стали неотъемлемой частью новоиспеченной семьи.

Из-за постоянных ссор спокойный и кроткий Александр стал раздражительным и часто срывался на любимой, из-за чего Светлана усомнилась в своем желании строить с ним семью. Жизненное распутье, на котором оказалась героиня, изрядно смущало ее, поэтому она обратилась за советом к бабушке Любе. Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 56 серия от 26.11.2021 – узнайте, что стало причиной такой черной полосы в жизни женщины и что посоветовала ей бабушка.

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