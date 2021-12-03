Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 58 серія від 03.12.2021 на сайті СТБ – станьте свідком нової життєвої колізії, з якої вдалося вибратися завдяки порадам сліпої.

Марина була на сьомому небі від щастя, коли її коханий хлопець Кирило освідчився їй. Пара не мала високих доходів і не могла дозволити собі оренду житла, тому хлопець запропонував своїй майбутній нареченій переїхати до будинку його матері. У 58 серії серіалу Сліпа 2021 спочатку Марина насолоджувалася життям у заміському будинку, де допомагала майбутній свекрусі з побутом, але згодом ставлення жінки до неї різко змінилося. Дівчина відчувала, що її присутність злила матір Кирила, та навіть почала сумніватися, чи її це доля.

Аби вирішити, як бути далі, вона звернулася за порадою до бабусі Люби. Чому свекруха різко розлюбила обраницю свого сина? Як невдоволення матері могло вплинути на ставлення Кирила до дівчини? Що порадила знахарка Марині? Дізнайтеся відповіді на ці запитання просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 58 серія від 03.12.2021.

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