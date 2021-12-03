У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 59 серія від 03.12.2021 Тарас ремонтував машину, як раптом йому почувся жіночий голос. Чоловік подумав, що йому здалося, однак голос знову пролунав і застеріг, що невдовзі він втратить своє щастя. Розгублений чоловік отетерів просто на місці, аж раптом капот автівки притиснув його руку, через що він отримав травму.

З того часу пройшов місяць, але герой серіалу Сліпа 2021 ніяк не міг позбутися болю в руці, хоча лікарі запевняли, що з нею все гаразд. Дружина порадила Тарасу звернутися до бабусі Люби, аби з’ясувати, що саме трапилося з ним того дня. Знахарка ще більше приголомшила розгубленого чоловіка, повідомивши, що той примарний жіночий голос належав його долі. Вона звернулася до чоловіка, аби попередити: на його щастя чатує біда.

Від чого доля хотіла застерегти Тараса? Невже під загрозою опинився його міцний шлюб? Дізнайтеся відповіді на ці запитання – дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 59 серія від 03.12.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 58 серія від 03.12.2021