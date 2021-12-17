Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 62 серія від 17.12.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, як непарна кількість предметів посуду, подарованого на весілля, може позбавити людину щастя в коханні.

Вікторія мала улюблену роботу, надійних друзів і загалом безхмарне життя, але для цілковитого щастя дівчині не вистачало кохання. Вона подобалася багатьом хлопцям і була завжди відкритою до нових знайомств і стосунків, однак вже тричі за рік наречені кидали її просто перед знайомством з ріднею, не аргументуючи свого рішення. У 62 серії серіалу Сліпа 2021 дівчина подумала, що доля підготувала для неї самотнє життя і тому звернулася по допомогу до бабусі Люби.

Знахарка втішила налякану дівчину та повідомила, що на ній немає вінця безшлюбності, а причиною невдалих стосунків є сині квіти, які давно зберігаються у її квартирі. Для того, аби її наступні стосунки не завершилися так само швидкоплинно, дівчині необхідно було позбутися квітів-розлучників. Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 62 серія від 17.12.2021 і дізнайтеся, чи вдалося Вікторії зустріти свого судженого та не втратити його через сімейне прокляття.

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