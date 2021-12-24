Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 64 серия от 24.12.2021 на сайте СТБ – узнайте, чем закончились игры в двойную жизнь нового героя.

Максим всегда был предан своей семье и гордился ролью заботливого отца и любимого мужа. Однако полгода назад его жизнь кардинально изменилась, когда он встретил молодую девушку Татьяну, в которую сразу же влюбился. Сомнения и чувства вины мучили мужчину, однако он не спешил делать ответственный выбор между любовницей и семьей. Но в 64 серии сериала Слепая 2021 Максиму привиделось, как его изображение просто исчезло из семейного фото. Полагая, что это знак, он обратился к деревенской знахарке. Бабушка Люба посоветовала посетителю претерпеть чувство страсти и сделать выбор в пользу жены и дочери, ведь его отношения с Таней напоминают запутанный узел сомнений и препятствий.

Прислушался ли Максим к совету провидицы? Или завязал своими действиями еще более тугой узел проблем? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 64 серия от 24.12.2021.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 63 серия от 17.12.2021