В мистическом сериале Слепая 4 сезон 19 серия от 17.09.2021 Аллу очень напугало внезапное исчезновение мужчины. Любимый вернулся с работы домой, где его ждали заботливая жена и любимые дети. Праздничный стол, приподнятое настроение и искренние улыбки родных людей были посвящены годовщине брака супругов. Но счастливая атмосфера превратилась в страшный сон, когда в 19 серии сериала Слепая 2021 мужчина просто исчез на глазах у Аллы!

Напуганная жена не могла найти этому рационального объяснения. Пятнадцатилетний брак испытал много конфликтов и сомнений, и со временем чувства влюбленных остыли. Женщина подумала, что видение могло быть предупреждением того, что вскоре мужчина уйдет из семьи к другой женщине. Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 19 серия от 17.09.2021 на сайте Телепортал и узнайте, оправдались ли сомнения Аллы.

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Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 18 серия от 17.09.2021