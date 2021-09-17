В мистическом сериале Слепая 4 сезон 18 серия от 17.09.2021 в счастливую семейную жизнь Галины и Руслана внезапно вмешались проблемы. Пара прожила семь лет в браке, воспитывала 5-летнего сына Андрюшу, и по сей день о таких отношениях многим оставалось разве что мечтать.

В 18 серии сериала Слепая заботливые родители устроили для малыша незабываемую вечеринку в честь его дня рождения. Когда праздник закончился, подруга Галины помогала ей на кухне и восхищалась их семьей. Искренние слова приятельницы согревали женщине душу, но вдруг она увидела то, от чего в жилах застыла кровь. Ее муж обнимал и целовал незнакомую женщину, а маленький Андрюша бежал в объятия счастливой пары!

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Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 17 серия от 17.09.2021