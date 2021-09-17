У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 18 серія від 17.09.2021 у щасливе родинне життя Галини та Руслана раптово втрутилися негаразди. Пара прожила сім років у шлюбі, виховувала 5-річного сина Андрійка, і донині про такі стосунки багатьом залишалося хіба що мріяти.

У 18 серії серіалу Сліпа турботливі батьки влаштували для малюка незабутню вечірку на честь його дня народження. Коли свято закінчилося, подруга Галини допомагала їй на кухні та захоплювалася їхньою родиною. Щирі слова товаришки зігрівали жінці душу, але раптом вона побачила те, від чого в жилах застигла кров. Її чоловік обіймав і цілував незнайому жінку, а маленький Андрійко біг в обійми щасливої пари!

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 18 серія від 17.09.2021 і дізнайтеся, що означало це видіння та ким виявилася ця загадкова незнайомка.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 17 серія від 17.09.2021