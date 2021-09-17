Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 17 серія від 17.09.2021 на сайті СТБ, адже настав час захопливих містичних історій!

Марія була найщасливішою жінкою, адже вже пройшло десять років з того часу, як вона стала дружиною найпершого хлопця в місті. Її Василь ніколи не страждав через брак жіночої уваги, але обрав саме її. Однак останнім часом стосунки подружньої пари були не найкращими: героїня серіалу Сліпа підозрювала чоловіка в зраді, а той не поспішав переконувати благовірну в протилежному.

Підозри залишалися лише підозрами, але раптово жінка дізналася про повернення в місто старої знайомої Уляни – першого кохання Василя. Це неабияк налякало та водночас засмутило Марію, адже вона нарешті зрозуміла причину холоду в стосунках з чоловіком.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 17 серія від 17.09.2021 і дізнайтеся, чи насправді чоловік зраджував героїні та які випробування чекали на шлюб Василя та Марії.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 16 серія від 17.09.2021