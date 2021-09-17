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Video: Сліпа 4 сезон 16 серія від 17.09.2021

Серіал Сліпа 4 сезон - 16 серія від 17.09.2021 дивитись онлайн. Сліпа (2021) 4 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серія 16 | 17.09.2021 | Сезон 4

У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 16 серія від 17.09.2021 Мирослава насолоджувалася білою смугою, яка нарешті настала в її житті. Вона досягла кар’єрних вершин у сфері туризму, встигла об’їздити мало не весь світ і вийшла заміж за коханого чоловіка.

Але життя підкинуло їй несподівану чорну смугу у вигляді моторошних видінь. Останнім часом жінка бачила свого благовірного навіть тоді, коли він був далеко від неї! У 16 серії серіалу Сліпа розмова зі знахаркою не заспокоїла налякану Мирославу, адже старенька повідомила, що смерть поселилася просто в будинку пари. Ба більше, саме Мирослава впустила її у свій дім і прирекла свою родину на страждання.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 16 серія від 17.09.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, як жінка ненароком допустила таку фатальну помилку та як це вплинуло на її життя згодом.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 15 серія від 17.09.2021

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