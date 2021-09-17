В мистическом сериале Слепая 4 сезон 16 серия от 17.09.2021 Мирослава наслаждалась белой полосой, которая наконец наступила в ее жизни. Она достигла карьерных вершин в сфере туризма, успела объездить почти весь мир и вышла замуж за любимого мужчину.

Но жизнь подбросила ей неожиданную черную полосу в виде жутких видений. В последнее время женщина видела своего благоверного даже тогда, когда он был далеко от нее! В 16 серии сериала Слепая разговор со знахаркой не успокоил напуганную Мирославу, ведь старушка сообщила, что смерть поселилась прямо в доме пары. Более того, именно Мирослава впустила ее в свой дом и обрекла свою семью на страдания.

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