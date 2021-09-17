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Video: Слепая 4 сезон 16 серия от 17.09.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 16 серия от 17.09.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 16 | 17.09.2021 | Сезон 4

В мистическом сериале Слепая 4 сезон 16 серия от 17.09.2021 Мирослава наслаждалась белой полосой, которая наконец наступила в ее жизни. Она достигла карьерных вершин в сфере туризма, успела объездить почти весь мир и вышла замуж за любимого мужчину.

Но жизнь подбросила ей неожиданную черную полосу в виде жутких видений. В последнее время женщина видела своего благоверного даже тогда, когда он был далеко от нее! В 16 серии сериала Слепая разговор со знахаркой не успокоил напуганную Мирославу, ведь старушка сообщила, что смерть поселилась прямо в доме пары. Более того, именно Мирослава впустила ее в свой дом и обрекла свою семью на страдания.

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 16 серия от 17.09.2021 на сайте СТБ и узнайте, как женщина случайно допустила такую ​​роковую ошибку и как это повлияло на ее жизнь вскоре.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 15 серия от 17.09.2021

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