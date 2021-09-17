Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 15 серія від 17.09.2021 на сайті СТБ

Яна та Вадим одружилися п’ять років тому, а їхнє родинне життя нагадувало справжню казку. Однак пара ніяк не могла завести дитину, не розуміючи причин. Сусідка порекомендувала молодій жінці повісити весільну фату над ліжком. Цей ритуал мав допомогти Яні у справі з її вагітністю. Але останнім часом у 13 серії серіалу Сліпа жінці почали снитися жахіття, в яких фата душила її.

Перелякана жінка не знала, що можуть означати ці моторошні сновидіння і тому звернулася по допомогу до бабусі Люби. Знахарка підказала бідолашній Яні, що причина її нещасть полягає саме у весільному атрибуті!

Дивіться серіал Сліпа 4 сезон 15 серія від 17.09.2021 і дізнайтеся, хто та навіщо заговорив фату на розкол молодої родини.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 14 серія від 17.09.2021