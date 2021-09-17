У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 15 серія від 17.09.2021 життя Ліни перевернулося з ніг на голову. Донині щаслива дружина та мама перетворилася на постійно налякану та тривожну жінку. Кожної ночі вона прокидалася в холодному поту через жахливі сновидіння, в яких постійно помирала.

У 15 серії серіалу Сліпа 2021 постійні недосипи так замучили героїню, що вона наважилася звернутися за порадою до знахарки. Бабуся Люба попередила свою гостю про те, що в неї з’явився ворог, через якого щоночі до Ліни приходять моторошні сновидіння.

Усі підозри жінки впали на свекруху, яка з першого дня зненавиділа свою новоспечену невістку. Невже вона хотіла так жорстоко позбутися ненависної родички? Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 15 серія від 17.09.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся відповідь на це запитання якомога швидше!

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