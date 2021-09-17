Ви дивитеся містичний серіал Сліпа 4 сезон 13 серія від 17.09.2021 на сайті СТБ. У житті Лілії усе складалося добре: три роки тому жінка вийшла заміж, і недавно вони з чоловіком придбали квартиру. Але останнім часом ночами в любовному гніздечку пари почало коїтися щось дивне. Постійний шум, стукіт у двері та дзвінки не давали спокійного життя закоханим, які навіть не здогадувалися, як можуть зарадити цій проблемі.

У 13 серії серіалу Сліпа 2021 терпіння Лілії остаточно закінчилося, коли вона побачила у власній квартирі страшну примару. Жінка була неабияк налякана та розгублена та терміново потребувала поради.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 13 серія від 17.09.2021 і дізнайтеся:

– Що стало причиною візиту моторошної примари?

– Як до цієї ситуації була причетна квартира, в яку нещодавно переїхало подружжя?

– Перед якою загрозою опинився чоловік Лілії?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 12 серія від 10.09.2021