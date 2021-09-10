Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 12 серія від 10.09.2021 на сайті СТБ. Життя Марини мало б заграти яскравими барвами, адже коханий, з яким вона прожила 5 років у цивільному шлюбі, нарешті став її законним чоловіком. Однак очікування жінки не справдилися та кардинально відрізнялися від реальності.

Постійні сварки зі свекрухою були лише початком, адже згодом героїня серіалу Сліпа у 12 серії почала гиркатися зі своїм благовірним ледве не щодня. Таке сімейне життя було нестерпним, тому вона звернулася за слушною порадою до бабусі Люби.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 12 серія від 10.09.2021 і дізнайтеся, що стало причиною постійних сварок нещодавно закоханих і щасливих людей та чи вдалося їм знайти вихід з цієї ситуації.

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