Життя успішної бізнеследі Світлани у містичному серіалі Сліпа 4 сезон 11 серія від 10.09.2021 пішло шкереберть через моторошний випадок, який поділив її життя на до та після. Звичайний ранок почався не з ароматної кави, а з шаленої тривоги після того, як у жінки випав зуб із кров’ю. В 11 серії серіалу Сліпа 2021 виявилося, що це було всього лише видіння, але навіть не забобонна Світлана не могла сидіти склавши руки.

Хвилювання виявилися не марними, адже бабуся Люба повідомила страшне: цей знак – передвісник смерті кровного родича. Це могло означати лише одне – перед загрозою смерті опинився її єдиний син!

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 11 серія від 10.09.2021 і дізнайтеся, чи вдалося Світлані врятувати свого сина від сил потойбіччя, які зазіхали на його життя.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 10 серія від 10.09.2021