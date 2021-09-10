Жизнь успешной бизнес-леди Светланы в мистическом сериале Слепая 4 сезон 11 серия от 10.09.2021 пошла кувырком из-за жуткого случая, который разделил ее жизнь на до и после. Обычное утро началось не с ароматного кофе, а с безумной тревоги после того, как у женщины выпал зуб с кровью. В 11 серии сериала Слепая 2021 оказалось, что это было всего лишь видение, но даже несуеверная Светлана не могла сидеть сложа руки.

Волнения оказались не напрасными, ведь бабушка Люба сообщила страшное: этот знак – предвестник смерти кровного родственника. Это могло означать только одно – перед угрозой смерти оказался ее единственный сын!

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 11 серия от 10.09.2021 и узнайте, удалось ли Светлане спасти своего сына от сил потустороннего мира, которые посягали на его жизнь.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 10 серия от 10.09.2021