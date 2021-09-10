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В этот раз мир потустороннего заинтересовался семьей Елены. Сердце женщины не было на месте, ведь в ее жизни неожиданно появились странные сновидения, которые наведывались в ее подсознание каждую ночь. Елена в 10 серии сериала Слепая 2021 призналась, что в них она видела себя и двух самых дорогих людей – сына и мужа. Но неожиданно она исчезала, а на ее месте появлялась незнакомка.

Бабушка посоветовала женщине не вмешиваться в личную жизнь сына, а также внимательнее присмотреться к ее свадебному сервизу, в котором осталось всего три чашки. По словам знахарки, нечетное количество посуды могло навредить многолетнему браку Елены и ее мужа. Прислушалась ли к этому совету женщина, которая дорожила этой вещью больше всего? Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 10 серия от 10.09.2021 и узнайте прямо сейчас.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 9 серия от 10.09.2021