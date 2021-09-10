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Цього разу світ потойбіччя зацікавився родиною Олени. Серце жінки не було на місці, адже в її житті несподівано з’явилися дивні сновидіння, які навідувалися у її підсвідомість щоночі. Олена в 10 серії серіалу Сліпа 2021 зізналася, що в них вона бачила себе та двох найдорожчих людей – сина й чоловіка. Але несподівано вона зникала, а на її місці з’являлася незнайомка.

Бабуся порадила жінці не втручатися в особисте життя сина, а також пильніше придивитися до її весільного сервізу, в якому залишилося всього три чашки. За словами знахарки, непарна кількість посуду могла нашкодити багаторічному шлюбу Олени та її чоловіка. Чи дослухалася до цієї поради жінка, яка дорожила цією річчю понад усе? Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 10 серія від 10.09.2021 і дізнайтеся просто зараз.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 9 серія від 10.09.2021