Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 12 серия от 10.09.2021 на сайте СТБ. Жизнь Марины должна была заиграть яркими красками, ведь любимый, с которым она прожила 5 лет в гражданском браке, наконец стал ее законным мужем. Однако ожидания женщины не оправдались и кардинально отличались от реальности.

Постоянные ссоры со свекровью были только началом, ведь вскоре героиня сериала Слепая в 12 серии начала ссориться со своим благоверным чуть ли не ежедневно. Такая семейная жизнь была невыносимой, поэтому она обратилась за дельным советом к бабушке Любе.

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