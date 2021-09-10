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Video: Слепая 4 сезон 12 серия от 10.09.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 12 серия от 10.09.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 12 | 10.09.2021 | Сезон 4

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 12 серия от 10.09.2021 на сайте СТБ. Жизнь Марины должна была заиграть яркими красками, ведь любимый, с которым она прожила 5 лет в гражданском браке, наконец стал ее законным мужем. Однако ожидания женщины не оправдались и кардинально отличались от реальности.

Постоянные ссоры со свекровью были только началом, ведь вскоре героиня сериала Слепая в 12 серии начала ссориться со своим благоверным чуть ли не ежедневно. Такая семейная жизнь была невыносимой, поэтому она обратилась за дельным советом к бабушке Любе.

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 12 серия от 10.09.2021 и узнайте, что стало причиной постоянных ссор недавно влюбленных и счастливых людей и удалось ли им найти выход из этой ситуации.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 11 серия от 10.09.2021

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