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Video: Слепая 4 сезон 13 серия от 17.09.2021

Сериал Слепая 4 сезон - 13 серия от 17.09.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 4 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 13 | 17.09.2021 | Сезон 4

Вы смотрите мистический сериал Слепая 4 сезон 13 серия от 17.09.2021 на сайте СТБ. В жизни Лилии все складывалось хорошо: три года назад женщина вышла замуж, и недавно они с мужем приобрели квартиру. Но в последнее время по ночам в любовном гнездышке пары началось твориться что-то странное. Постоянный шум, стук в дверь и звонки не давали спокойной жизни влюбленным, которые даже не догадывались, как решить эту проблему.

В 13 серии сериала Слепая 2021 терпение Лилии окончательно закончилось, когда она увидела в собственной квартире страшного призрака. Женщина была изрядно напугана и растеряна и срочно нуждалась в совете.

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 13 серия от 17.09.2021 и узнайте:

— Что стало причиной визита жуткого призрака?

— Как к этой ситуации была причастна квартира, в которую недавно переехали супруги?

— Перед какой угрозой оказался муж Лилии?

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 12 серия от 10.09.2021

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