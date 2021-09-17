В мистическом сериале Слепая 4 сезон 15 серия от 17.09.2021 жизнь Лины перевернулась с ног на голову. До сих пор счастливая жена и мама превратилась в постоянно напуганную и тревожную женщину. Каждую ночь она просыпалась в холодном поту из-за ужасных сновидений, в которых постоянно умирала.

В 15 серии сериала Слепая 2021 постоянные недосыпы так замучили героиню, что она решилась обратиться за советом к знахарке. Бабушка Люба предупредила свою гостью о том, что у нее появился враг, из-за которого каждую ночь к Лине приходят страшные сновидения.

Все подозрения женщины пали на свекровь, которая с первого дня возненавидела свою новоиспеченную невестку. Неужели она хотела так жестоко избавиться от ненавистной родственницы? Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 15 серия от 17.09.2021 на сайте СТБ и узнайте ответ на этот вопрос как можно скорее!

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