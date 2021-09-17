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Мария была самой счастливой женщиной, ведь уже прошло десять лет с тех пор, как она стала женой первого парня в городе. Ее Василий никогда не страдал из-за нехватки женского внимания, но выбрал именно ее. Однако в последнее время отношения супружеской пары были не самыми лучшими: героиня сериала Слепая подозревала мужа в измене, а тот не спешил убеждать благоверную в обратном.

Подозрения оставались лишь подозрениями, но внезапно женщина узнала о возвращении в город старой знакомой Ульяны – первой любви Василия. Это изрядно напугало и одновременно расстроило Марию, ведь она наконец поняла причину холода в отношениях с мужем.

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