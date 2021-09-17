У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 19 серія від 17.09.2021 Аллу дуже налякало раптове зникнення чоловіка. Коханий повернувся з роботи додому, де на нього чекали турботлива дружина та улюблені діти. Святковий стіл, піднесений настрій і щирі посмішки найрідніших людей були присвячені річниці шлюбу подружжя. Але щаслива атмосфера перетворилася на страшний сон, коли в 19 серії серіалу Сліпа 2021 чоловік просто зник на очах в Алли!

Налякана дружина не могла знайти цьому раціонального пояснення. П’ятнадцятирічний шлюб випробував багато конфліктів і сумнівів, і з часом почуття закоханих охололи. Жінка подумала, що видіння могло бути попередженням того, що згодом чоловік піде з родини до іншої жінки. Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 19 серія від 17.09.2021 на сайті Телепортал і дізнайтеся, чи виправдалися сумніви Алли.

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Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 18 серія від 17.09.2021