Слід: 263 серия смотреть онлайн — 09.11.2023

След | 09.11.2023 | 2023

Смотрите онлайн детективный сериал Слід 2023 серия 263 от 09.11.2023 на сайте СТБ, в котором сотрудники ОСА расследуют жестокое убийство Марины Горбаль – завучки частной гимназии.

Ее изуродованное тело нашли на пустыре, а причиной смерти стало поражение сердца в результате обезвоживания организма в сериале Слід 2023. У женщины нет родственников, однако есть двухкомнатная квартира, поэтому детективы предполагают, что женщина могла стать жертвой черных риэлторов.

Также выяснилось, что у Марины были враги и в гимназии. Сразу у двоих учеников были причины желать завучке смерти. Но действительно ли они могли пойти на хладнокровное убийство? Смотрите в сериале Слід 2023 серия 263 от 09.11.2023.

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