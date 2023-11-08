Слід: 262 серия смотреть онлайн — 08.11.2023

След | 08.11.2023 | 2023

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Обычный рабочий день водителя грузовика уже перестает быть обычным, когда в кузове своего авто он находит труп неизвестной женщины. Мужчина сразу сообщает о жуткой находке правоохранителям, и за это необычное дело берутся сотрудники ОСА в сериале Слід 2023.

Водитель подозревает, что труп могли подбросить, когда он припарковал грузовик у дома своей любовницы. Но сделать это мог буквально кто угодно! Итак, сначала нужно установить личность жертвы и начать поиски ее врагов в детективе Слід 2023 серия 262 от 08.11.2023.

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