Слід: 261 серия смотреть онлайн — 08.11.2023

След | 08.11.2023 | 2023

В сериале Слід 2023 серия 261 от 08.11.2023 криминалисты попытаются найти убийцу того, кого ненавидели почти все. Как найти виновника, когда подозреваемым может быть каждый? За дело берутся лучшие следователи ОСА.

Новая серия детектива Слід 2023 расскажет о загадочной смерти эвакуировщика Витаса Гордиенко, чье тело было найдено в багажнике автомобиля. Отец погибшего рассказал, что много кто ненавидел Витаса из-за его ужасного характера и мстительной натуры. Неужели кто-то отважился расплатиться с эвакуаторщиком за оскорбление? Может это владелец машины Зименко, чью жизнь разрушил Витас? Или сосед, с которым жертва преступления недавно подралась? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слід 2023 серия 261 от 08.11.2023.

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