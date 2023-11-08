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Video: Слід: 261 серия смотреть онлайн - 08.11.2023

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Слід | 08.11.2023 | 2023

У серіалі Слід 2023 серія 261 від 08.11.2023 криміналісти спробують знайти вбивцю того, кого ненавиділи майже всі. Як знайти винуватця, коли підозрюваним може бути кожен? За справу беруться кращі слідчі ОСА.

Нова серія детективу Слід 2023 розповість про загадкову смерть евакуювальника Вітаса Гордієнка, чиє тіло було знайдене в багажнику автомобіля. Батько загиблого розповів, що багато хто ненавидів Вітаса через його жахливий характер та мстиву натуру. Невже хтось наважився розплатитися з евакуювальником за образу? Може це власник машини Зименко, чиє життя зруйнував Вітас? Чи сусід, з яким жертва злочину нещодавно побилася? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Слід 2023 серія 261 від 08.11.2023.

Дивіться онлайн: серіал Слід 260 серія

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