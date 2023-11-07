Слід: 260 серия смотреть онлайн – 07.11.2023

| 07.11.2023 | 2023

Готуйтесь до ще одного неймовірного розслідування від Особливої слідчої агенції в захопливому детективному трилері Слід 2023 серія 260 від 07.11.2023. Ця серія обіцяє пригоди, напруженість та неймовірні повороти подій.

Цього разу до ОСА звернулася стривожена та налякана медсестра місцевої лікарні, яка стала свідкою дивної події. Під час догляду за 75-річною Іриною Могульською, яку доставили до реанімації у важкому стані, вона натрапила на моторошне фото із зображенням закривавленої дівчини та погрозливим написом: «Скажеш ментам, уб’ю!». Інтрига на початку серії вже заводить глядача, і детективи ОСА не марнують часу, щоб розкрити цю таємницю в серіалі Слід 2023 серія 260 від 07.11.2023.

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